Erregina Kopa
Alaves-Bartzelona, Europa-Athletic, Madril CFF-Eibar eta Deportivo-Reala, Erregina Kopako final zortzirenetan
Kanporaketak abenduaren 20an eta 21ean jokatuko dituzte, partida bakarrean. Hauek dira beste lau partidak: Alhama-Atletico Madril, Badalona-Granada, Espanyol-Real Madril eta Sevilla-Tenerife.
-
Kanporaketak abenduaren 20an eta 21ean jokatuko dituzte. Argazkia: Europa Press.
2025-2026ko denboraldiko Erregina Kopako final zortzirenetan, Alaves-Bartzelona, Europa-Athletic, Madril CFF-Eibar eta Deportivo-Reala kanporaketak jokatuko dituzte, txanda horretan lehiatuko diren euskal taldeei dagokienez, Madrilen astearte arratsaldean egindako zozketak zehaztu duenez. Kanporaketak abenduaren 20an eta 21ean izango dira, partida bakarrean.
Hala, 1. RFEF mailako Alavesek Bartzelonaren aurka jokatuko du, etxeko talde gisa. Moeve F Ligako taldeei dagokienez, Athletic 1. RFEFeko Europaren zelaian arituko da, eta, goreneko mailan dabiltzan taldeen arteko kanporaketetan, Eibarrek Madril CFF bisitatuko du, eta Realak Deportivo.
Honako hauek dira 2025-2026ko Erregina Kopako final zortzirenetako kanporaketak:
Alaves-Bartzelona
Europa-Athletic
Alhama-Atletico Madril
Badalona-Granada
Espanyol-Real Madril
Sevilla-Tenerife
Madril CFF-Eibar
Deportivo-Reala