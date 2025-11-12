Itxi

Futbola

EA Sports Liga

Barcelona-Osasuna partida abenduaren 13an jokatuko da 18:30etan eta Alaves-R. Madril partida 14ean 21:00etan

EITB

EA Sports Ligako 16. Jardunaldia abenduaren 12an hasiko da Realaren eta Gironaren arteko partidarekin, eta abenduaren 15ean amaituko da Rayo Vallecano eta Betisen arteko partidarekin.

Bartzelona Osasunaren aurka eta Alaves Real Madrilen aurka gurutzatzen dituzten EA Sports Ligaren 16. Jardunaldiko partidak abenduaren 13an 18:30etan eta 14ean 21:00etan jokatuko dira hurrenez hurren.

Beste alde batetik, jardunaldia Realak eta Gironak irekiko dute, abenduaren 12an 21:00etan, jokatuko duten partidarekin, jardunaldiari itxiera berriz Rayo Vallecanok eta Betisek emango diote abenduaren 15ean 21:00 jokatuko duten partidarekin. Hauek dira Jardunaldian jokatuko diren partida guztiak:

Abenduaren 12an, ostirala:

21:00 Reala-Girona

 

Abenduaren 13an, larunbata:

14:00 Atletico Madril-Valentzia

16:15 Mallorca-Elx

18:30 Bartzelona-Osasuna

21:00 Getafe-Espanyol

 

Abenduaren 14an, igandea:

14:00 Sevilla-Oviedo

16:15 Celta-Athletic Club

18:30 Levante-Villarreal

21:00 Alaves-Real Madril

 

Abenduaren 15ean, astelehena:

21:00 Rayo Vallecano-Real Betis

