Futbola
EA Sports Liga
Barcelona-Osasuna partida abenduaren 13an jokatuko da 18:30etan eta Alaves-R. Madril partida 14ean 21:00etan
EITB
EA Sports Ligako 16. Jardunaldia abenduaren 12an hasiko da Realaren eta Gironaren arteko partidarekin, eta abenduaren 15ean amaituko da Rayo Vallecano eta Betisen arteko partidarekin.
Osasuna; Irudia: EFE
Bartzelona Osasunaren aurka eta Alaves Real Madrilen aurka gurutzatzen dituzten EA Sports Ligaren 16. Jardunaldiko partidak abenduaren 13an 18:30etan eta 14ean 21:00etan jokatuko dira hurrenez hurren.
Beste alde batetik, jardunaldia Realak eta Gironak irekiko dute, abenduaren 12an 21:00etan, jokatuko duten partidarekin, jardunaldiari itxiera berriz Rayo Vallecanok eta Betisek emango diote abenduaren 15ean 21:00 jokatuko duten partidarekin. Hauek dira Jardunaldian jokatuko diren partida guztiak:
Abenduaren 12an, ostirala:
21:00 Reala-Girona
Abenduaren 13an, larunbata:
14:00 Atletico Madril-Valentzia
16:15 Mallorca-Elx
18:30 Bartzelona-Osasuna
21:00 Getafe-Espanyol
Abenduaren 14an, igandea:
14:00 Sevilla-Oviedo
16:15 Celta-Athletic Club
18:30 Levante-Villarreal
21:00 Alaves-Real Madril
Abenduaren 15ean, astelehena:
21:00 Rayo Vallecano-Real Betis