Euskal Selekzioa vs Palestina
Urko Iruretagoiena, Jorge Herrando eta Pablo Ibañez Euskal Selekzioarekin jokatzeko deitu dituzte
Euskadiko Futbol Federazioak jakinarazi duenez, hiru jokalari horiek Aritz Elustondo, Ivan Martin eta Borja Sainz ordezkatuko dituzte, min hartuta baitaude.
Euskal Selekzioaren deialdia
Horrenbestez, honako hau da deitutako jokalarien behin-betiko zerrenda:
Atezainak
- Aitor Fernandez (Osasuna)
- Unai Marrero (Reala)
Atzelariak
- Andoni Gorosabel (Athletic)
- Alvaro Nuñez (Elx)
- Jorge Herrando (Osasuna)
- Unai Garcia (Panetolikos)
- Iñigo Lekue (Athletic)
- Igor Zubeldia (Reala)
- Unai Elgezabal (Levante)
- Aihen Muñoz (Reala)
Erdilariak
- Jon Gorrotxategi (Reala)
- Oier Zarraga (Udinese)
- Ander Guevara (Alaves)
- Hugo Rincon (Girona)
- Jon Guridi (Deportivo Alaves)
- Mikel Jauregizar (Athletic)
- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)
- Kike Barja (Osasuna)
Aurrelariak
- Nico Serrano (Athletic)
- Gorka Guruzeta (Athletic)
- Urko Iruretagoiena (Athletic)
- Pablo Ibáñez (Alaves)