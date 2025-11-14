Futbola
Heriotza
Xabier Azkargorta hil da
EITB
Azpeitiko entrenatzailea Bolivian hil da, 72 urterekin. Besteak beste, Boliviako hautatzailea izan zen, eta historia egin zuen herrialde horretako selekzioarekin, bere esanetara sailkatu baitzen lehen aldiz Munduko Kopa baterako.
Xabier Azkargorta artxiboko irudi batean. EITB
Xabier Azkargorta entrenatzaile azpeitiarra hil da, 72 urterekin, Boliviako Santa Cruz de la Sierra hirian. Hara joan zen bizitzera duela zenbait urte, eta gaixotasun baten ondorioz zendu da orain.
Futbol munduan ibilbide luzea egin zuen. Jokalari gisa, Realean, Bilbao Athleticen eta Lagun Onaken aritu zen, baina entrenatzaile lanetan nabarmendu zen batez ere.
Txileko eta Boliviako hautatzaile izan zen, eta Boliviarekin historia egin zuen, bere esanetara sailkatu baitzen lehen aldiz selekzio hori Munduko Kopa batera, 1994an Ameriketako Estatu Batuetan jokatu zen txapelketara, hain justu ere.
Espainiako Ligan, Espanyol, Valladolid, Sevilla eta Tenerife zuzendu zituen, eta bere ibilbide profesionala Bolivian bukatu zuen. Herrialde horretako hainbat talde entrenenatu zituen 2012tik 2020ran bitartean, eta ondoren erretiroa hartu zuen.