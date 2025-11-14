Futbola
Euskal Selekzioa vs Palestina
Euskal Selekzioa-Palestina partidan San Mames bete egingo da, ofizialtasunaren alde eta genozidioaren kontra
Agentziak | EITB
Euskal Selekzioa eta Palestina aurrez aurre izango dira larunbat honetan San Mamesen. Adiskidetze partida bat baino gehiago izango da, eta hala adierazi dute bi selekzioetako entrenatzaileek eta jokalariek.
Entrantzaileak, jokalariak eta erakundeetako ordezkariak San Mamesen. EFE
Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida solidarioa larunbat honetan jokatuko da, 20:30ean, San Mamesen. Lagunarteko neurketa bat baino gehiago izango da, Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzea eta euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzea izango baitira helburu nagusiak.
"Partida horren bidez mundu osoari helaraziko diogu Palestina okupazioaren menpe dagoela eta bere askatasunaren aldeko borrokan ari dela", esan du Ehab Abu Jazar hautatzaile palestinarrak.
Antolatzaileen arabera, 50.000 lagun inguru izango dira San Mamesen, eta sarrerekin lortutako diru guztia Mugarik Gabeko Medikuen erakundeari bideratuko zaio, Gazako eremuan "laguntza humanitarioa eta medikuntzakoa" bermatzeko.
Partidaren bezperan, agerraldi publikoa egin dute San Mamesen Abu Jazar hautatzaileak, Yaser Hamed Palestinako jokalariak, Mikel Labaka Euskal Selekzioko bigarren entrenatzaileak -Jagoba Arrasate ezin izan da garaiz iritsi bere hegaldiak arazoak izan dituelako- eta Aihen Muñoz jokalariak.
Abu Jazar: "Genozidioa ez da eten"
"Gu Euskadin egon ahal izatea oso garrantzitsua da Palestinako kausarentzat. Gure herrian egoera oso larria da eta kirolariok mezu hori munduan zabaltzeko aukera daukagu", adierazi du entrenatzaile palestinarrak.
San Mamesera joango diren lagunei "Palestinaren alde oihuka jarraitzeko" dei egin die. "Genozidioa ez da amaitu. Milioi bat pertsona etxerik gabe daude. Duela hilabete eta erdi jakin nuen nire etxea bonbardatu zutela. Kirolari palestinarrak garen heinean, gure erantzukizuna da Palestinaren ahotsa munduan barrena zabaltzea", azpimarratu du.
Yaser Hamed jatorri palestinarreko bizkaitarra da. Harrituta eta eskertuta agertu da Bilbon jaso duen "harreragatik eta etengabeko babesagatik". Palestinak Europan jokatuko duen lehen partida izango da, eta garaipena lortzen saiatuko direla esan du.
"Partida historikoa eta ahaztezina izango da. Euskal Selekzioko jokalariek bertan egoteko egin duten ahalegina ere balioan jarri behar dugu", erantsi du.
Bestalde, Mikel Labakak adierazi du "zaila" dela neurketari buruz hitz egitea, Abu Jazarren eta Hamden testigantzak entzun eta gero.
"Ez da atsegina orain futbolaz hitz egin behar izatea, baina espero dezagun futbolak zerbaitetan laguntzea", gaineratu du.
Era berean, jokalari euskal herritarren prestutasuna eskertu du, egutegia partidaz gainezka egon arren, Euskal Selekzioarekin jokatzeko prest agertu direlako, "ofizialtasuna lortzeko" Euskal Federazioa "benetako urratsak" ematen ari dela ulertzen dutelako.
Bi selekzioen egoera
Euskal Selekzioaren aurkako partida aldarrikapenerako izango bada ere, Palestinak prestakuntzarako ere baliatuko du; izan ere, norgehiagoka garrantzitsuak izango ditu laster.
Azaroaren 25ean, Palestinak Arabiako Kopara sailkatzeko kanporaketa izango du jokoan, Libiaren aurka, Qatarren. Irabaziz gero, abenduaren 1etik 8ra, txapelketa hori lehiatuko du.
Euskal Selekzioari dagokionez, Jagoba Arrasatek ezin izan ditu jokalari garrantzitsu asko deialdian sartu, batzuk Espainiako selekzioarekin jokatzeko deitu dituelako Luis de la Fuentek (Unai Simon, Alex Remiro, Zubimendi, Merino eta Oyarzabal), eta beste batzuk min hartuta daudelako (Iñaki eta Nico Williams, Oihan Sancet eta Ander Barrenetxea, esaterako).
Azken orduan, gainera, Aritz Elustondo, Ivan Martin eta Borja Sainz ere lesionatu dira. Edonola ere, talde lehiakorra arituko da San Mamesen, euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde eta Israel Palestina egiten ari den genozidioaren kontra.
Partida zuzenean ikusi ahalko da, 20:15etik aurrera, ETB1en eta eitb.eus atarian.