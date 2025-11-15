Futbola
San Mamesen
Euskal Selekzioak Palestina garaitu du jai giroz eta aldarrikapenez jositako lagunartekoan (3-0)
I. G. | EITB
Emozioz eta aldarrikapenez betetako topaketa izan da, ikusmin handiz eta giro zoragarriarekin bizi izan dena estadioan, 50.000 zale baino gehiagorekin harmailetan.
Hugo Rincon, partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE
Ikurrinak eta Palestinako banderak nahastu dira zaleen artean, horietako asko euskal selekzioaren kamiseta berdeekin jantzita, ofizialtasunaren aldarrikapena babesteko, hori izan baita topaketa honen beste helburuetako bat.
Minutu bateko isilunea egin dute Gazan hildakoen oroimenez. Partida euskaldunen agintearekin hasi da, eta 4. minuturako markagailua ireki dute. Elgezabalek sarera bidali du baloia korner batean (1-0).
Palestinarrek erantzun ona eman diote golari, eta aukera bikoitza izan dute area barruan, defentsak urrundu behar izan dituenak.
Kike Barjak zortea probatu du urruneko jaurtiketa batekin, baina aurkariaren atezainak baloia gelditu du.
Minutuek aurrera egin ahala jokoa gehiago orekatu da, Euskadiko zein Palestinako selekzioak aukerak izanez. Hala ere, Euskal Selekzioak arrisku gehixeago sortu du, batez ere Guruzetaren burukada batekin, gutxigatik kanpora joan dena.
Lehen zatiko azken minutuetan, Hugo Rincon lurrera bota dute area barruan eta epaileak penaltia adierazi du. Guruzetak 2-0ekoa sartu du.
Bigarren zatian bi taldeek hainbat aldaketa egin dituzte, eta Palestinak bere aukerarik onena izan du area barruan, kanpora joan den burukada batekin.
Horretan, Izetak Euskal Selekzioaren hirugarren gola sartu du. Pase sakona jaso du eta, presarik gabe, nahi bezala sartu du.
Azken minutuetan erritmoak behera egin du, eta horrela amaitu da partida, Euskal Selekzioaren aldeko 3-0eko emaitzarekin.