2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 15. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 15. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 15. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Las Palmas-Albacete (2-1)

Andorra-Castello

Eibar-Zaragoza

Leganes-Almeria

Granada-Kordoba

Deportivo-Ceuta

Huesca-Sporting

Cadiz-Cultural Leonesa

Burgos-Racing Santander

Malaga-Mirandes

