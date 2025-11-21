Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 15. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hypermotion Ligako 15. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 15. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Las Palmas-Albacete (2-1)
Andorra-Castello
Eibar-Zaragoza
Leganes-Almeria
Granada-Kordoba
Deportivo-Ceuta
Huesca-Sporting
Cadiz-Cultural Leonesa
Burgos-Racing Santander
Malaga-Mirandes