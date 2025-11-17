Futbola
Errege Kopa
Sevillako Cartujak Kopako finala hartuko du gutxienez beste hiru denboraldiz, 2026tik 2028ra
EITB Media
Hala erabaki du Sevillako hotel batean bildu den Espainiako Futbol Federazioko zuzendaritza batzordeak. Cartujak Kopako finala hartuko du apirilean, zazpigarren aldiz jarraian. 2017-2018 denboralditik finalaren egoitza da.
-
Sevillako Cartuja futbol zelaia. Argazkia: Europa Press
Espainiako Futbol Federazioak gaur erabaki du Errege Kopako finala Sevillako La Cartuja futbol zelaian jokatzea, gutxienez beste hiru denboralditan, 2026tik 2028ra.
Hala adostu du gaur RFEFko zuzendaritza batzordeak, Sevillako hotel batean bilduta, astearte honetan Espainia-Turkia nogehiagoka hartuko duen hirian, 2026ko Munduko Txapelketarako sailkapen fasearen azken jardunaldian.
Cartujak datorren apirilean hartuko du Kopako finala, zazpigarren aldiz jarraian. 2017-2018 denboralditik finalaren egoitza da.