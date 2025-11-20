Futbola
RFEF
Euskal taldeen partiden ordutegiak, Erregina Kopako final-zortzirenetan
EITB Media
-
Alaves Erregina Kopako aurreko kanporaketan. Artxiboko irudia: @alavesfem
Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) gaur jakitera eman ditu Erregina Kopako final-zortzirenetako partiden ordutegiak.
Horrela, Europa-Athletic neurketa abenduaren 19an, ostirala, jokatuko da 19:00etan.
Madrid CFF-Eibar eta Deportivo-Reala norgehiagokak abenduaren 21ean, igandean, jokatuko dira, 12:00etan.
Azkenik, Alavesek Bartzelona hartuko du abenduaren 21ean ere, baina 19:00etan.