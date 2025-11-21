Futbola Nazioen Liga Edna Imade, berritasun nagusia Espainiako selekzioko deialdian Alemaniaren aurkako finalerako EITB Publikatuta: 2025/11/21 13:43 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2025/11/21 13:49 (UTC+1) Adriana Nanclares eta Eunate Astralaga jokalariak ere, Athleticeko eta Eibarreko atezainak hurrenez hurren, deialdian sardu ditu Sonia Bermudez hautatzaileak. Edna Imade Argakzia: @RealSociedad Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Edna Imade, Realeko aurrelaria, berritasun nagusia da Sonia Bermudez Espainiako selekzioko hautatzailearen deialdian, Alemaniaren aurka jokatuko duen Nazioen Ligako finalerako.

Halaber, Athenea del Castillo (Real Madril), Leila Ouahabi (Manchester City), Esther Gonzalez (Gotham), azken hori aurreko neurketetan arazo fisikoengatik baja izan zena, Mapi Leon (Bartzelona) eta Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX) jokalariak sartu ditu deialdian. Patri Guijarro eta Salma Paralluelo, bestalde, baja esanguratsuak dira lesionatutak daudelako.

Adriana Nanclares eta Eunate Astralaga jokalariak ere, Athleticeko eta Eibarreko atezainak hurrenez hurren, deialdian sardu ditu Sonia Bermudez hautatzaileak.

Edna Imade, Marokon jaio zen duela 25 urte, amak Nigeriatik ihes egin ondoren, eta Carmonan (Sevilla) hazi zen. F Ligako sentsazioetako bat da (lehiaketan zazpi gol sartu ditu, Ewa Pajor eta Claudia Pina Bartzelonako jokalariek baino bat gutxiago).

Deialdia

Atezainak: Cata Coll (Bartzelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astralaga (Eibar)

Atzelariak: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi Leon (Bartzelona), Olga Carmona (PSG/FRA), Maria Mendez (Real Madril), Jana Fernandez (London City/ING) y Leila Ouahabi (Manchester City/ING)

Erdilariak: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmati, Vicky Lopez, Clara Serrajordi (Bartzelona) eta Fiamma Benitez (Atletico Madril).

Aurrelariak: Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madril), Claudia Pina (Bartzelona), Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX), Cristina Martin-Prieto (Benfica/POR), Esther Gonzzlez (Gotham/USA) eta Edna Imade (Reala)