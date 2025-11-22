Futbola
EA Sports Liga
Realak derbia irauli du Osasuna mendean hartzeko (1-3)
I. G. | EITB
Realak bost partida daramatza galdu gabe, eta Osasunak, berriz, beste horrenbeste irabazi gabe, eta sailkapeneko beheko postuetan jarraitzen du.
Guedes bere gola ospatzen. Argazkia: EFE
Realak Osasunaren aurkako partida irauli du (1-3) larunbat honetan Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 13. jardunaldiko euskal derbian. Raul Garcia de Harok aurretik jarri ditu gorritxoak, baina Braisek, Guedesek eta Barrenetxeak sartutako golek garaipena eman diete txuri-urdinei.
Txuri-urdinek ekimen gehixeago izan dute hasieran erasoan, baina gorritxoek izan dute lehen aukera argia. Raul Garcia de Harok pase sakona jaso du eta atezainari izkin egin dio, baina baloia oso luze joan zaio eta ezin izan du errematea burutu, atea hutsik zegoen arren.
Bi taldeak jokaldi luzeak eginez saiatu dira, erdiraketen bitartez erremateak bilatuz, baina kosta egin zaie atea aurkitzea; horrela, 23. minutuan egin dute lehen jaurtiketa atera. Raul Garciak buruz izan du aukera berriro, eta Oyarzabal gutxigatik ez da iritsi Guedesen erdiraketara.
Gainerakoagatik, gutxi eman du lehen zatiak, ideia falta izan baitute azken metroetan. Ondorioz, lan gutxi eman diete atezainei.
Partidako azken minutuetan, korner batean, Catenak markagailua ireki du buruz egindako erremate on batekin (1-0).
Reala berdinketaren bila atera da bigarren zatian, eta denbora gutxi behar izan du gola egiteko. Braisek baloia jaso du area barruan, eta Juan Cruzek jaurtiketa desbideratu ostean, sare barrura sartu da baloia (1-1).
Bost minutu geroago, Gipuzkoako taldea aurretik jarri da markagailuan, kontraeraso azkar batean. Oyarzabalek baloia gidatu du, Guedesi pasea eman dio areara sartzeko, eta Herrera gainditu du ezkerkada batekin (1-2).
Oyarzabal hirugarrena sartzeko zorian egon da, baina atezainak galarazi dio. Osasuna, bere aldetik, erreakzionatzen saiatu da, baina gertuago izan du txuri-urdinen hirugarren gola berdinketa baino.
Gainera, Barrenetxeak denboraldiko golik onenetakoa izango dena egin du, zelai erditik jaurtiz Herrera aurreratuta ikusi ostean (1-3).
Azken minutuetan, Iñigo Arguibidek txartel gorria ikusi du Sergio Gomezi sarrera gogor bat egin ostean.
Azkenean, Realak irabazi du derbia, eta Osasunak beste partidu bat galdu du Ligan.