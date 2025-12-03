Futbola
Portugalgo epaileak greba deitzea aztertzen ari dira indarkeriaren aurka protesta egiteko
Portugalgo Futbol Epaileen Elkarteak (APAF) azaldu duenez, "erabateko lanuztea" antolatzea pentsatzen ari dira, herrialdeko ligak ez baditu neurriak hartzen partidetan jasaten duten ahozko indarkeriari eta segurtasun faltari aurre egiteko.
Artur Dias epaile portugaldarra. Artxiboko irudia: Europa Press
Portugalgo futbol epaileek greba deitzea proposatu dute, baldin eta ligak ez badu neurririk hartzen partidetan jasaten duten indarkeriari eta segurtasun faltari aurre egiteko.
Portugalgo Futbol Epaileen Elkarteak (APAF) gaur bere sare sozialetan argitaratutako ohar batean azaldu duenez, "erabateko lanuztea" antolatzea planteatzen ari dira, ligak bere proposamenen inguruan ezer egiten ez badu.
Azkenaldian hainbat istilu izan dira bertako ligan; esaterako, Benficako buruzagi batek ustez mehatxu egin zion epaile bati, berdinketa baten ondoren, eta epaile bat kexatu egin zen norbaitek telebista bat jarri zuelako bere aldagelan, itzali ezin zena, eta dispositibo horrek behin eta berriz erakusten zituen Portoren aurkako erabaki polemikoen irudiak.
APAFek gogorarazi duenez, joan den azaroaren 12an bilera bat izan zuen ligako ordezkariekin, tartean Reinaldo Teixeira presidentea, epaileek denboraldi honetan martxan jarri nahi dituzten hainbat neurri eta arau aldaketa aurkezteko.
Hala ere, deitoratu du ligaren erantzunak ez dituela "asebetetzen" bere asmoak, eta, beraz, aurreratu du epaileek protesta ekintzak areagotuko dituztela "lanean errespetua, segurtasuna eta duintasuna bermatuko duten neurri objektibo eta eraginkorrak ezarri arte".
APAFek eskatu du gai hau "seriotasunez eta sakontasunez" jorratzea eta Portugalgo Ligak eztabaidatzea, bai batzar orokorrean, bai presidenteen goi-bileran, ostegun honetan, abenduaren 4an.