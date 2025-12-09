Itxi

Futbola

Errege Kopa

Alaves-Sevilla, Eibar-Elx, Huesca-Osasuna, Eldense-Reala eta Ourense-Athletic, Kopako final-hamaseirenetan

EITB

Kanporaketak abenduaren 16an, 17an edo 18an jokatuko dituzte, partida bakarrean.

  • Kanporaketak abenduaren 16tik 18ra bitartean jokatuko dituzte. Argazkia: Europa Press.

    Kanporaketak abenduaren 16tik 18ra bitartean jokatuko dituzte. Argazkia: Europa Press.

Albisteak (4)

2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-hamaseirenetan, txapelketan dauden euskal taldeek kanporaketa hauek izango dituzte: Alaves-Sevilla, Eibar-Elx, Huesca-Osasuna, Eldense-Reala eta Ourense-Athletic. Horrela zehaztu du Madrilen eguerdian egin duten zozketak; kanporaketak abenduaren 16an, 17an edo 18an jokatuko dituzte, partida bakarrean.

Horrenbestez, Alavesek eta Eibarrek Lehen Mailako aurkariak izango dituzte; Alaves-Sevilla da, hain zuzen, maila goreneko taldeen arteko kanporaketa bakarra. Huesca, alegia, Osasunaren aurkaria, Bigarren Mailan dabil, eta Eldense eta Ourense, hau da, hurrenez hurren Realaren eta Athleticen arerioak, Bigarren RFEF mailan dabiltza denboraldi honetan.

Hauek dira Errege Kopako final-hamaseirenetako kanporaketak:

Ourense-Athletic

Atletico Baleares-Atletico Madril

CF Talavera de la Reina-Real Madril

Guadalajara-Bartzelona

Murtzia-Real Betis

Eldense-Reala

Burgos-Getafe

Cultural Leonesa-Levante

Eibar-Elx

Deportivo-Mallorca

Racing Santander-Vila-real

Sporting Gijon-Valentzia

Huesca-Osasuna

Granada-Rayo Vallecano

Albacete-Celta

Alaves-Sevilla

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#