2021/06/04 Futbola Datak eta ordutegiak Eurokopako egutegia partida guztiekin EITB Media Lehen faseko partida guztien ordutegiak eta final-zortzirenetako, final-laurdenetako, finalerdietako eta finaleko datak.

MULTZOEN FASEA



A MULTZOA (Roma, Baku)

Ekainak 11, Erroma 21:00, Italia - Turkia

Ekainak 12, Baku 15:00, Gales - Suitza

Ekainak 16, Baku 18:00, Turkia - Gales

Ekainak 16, Roma 21:00, Italia - Suitza

Ekainak 20, Baku 18:00, Suitza - Turkia

Ekainak 20, Erroma 18:0,0 Italia - Gales

B MULTZOA (San Petersburgo, Copenhague)

Ekainak 12, Kopenhage 18:00, Danimarka - Finlandia

Ekainak 12, St. Petersburgo 21:00, Belgika - Errusia

Ekainak 16, St. Petersburgo 15:00, Finlandia - Errusia

Ekainak 17, Copenhague 18:00, Danimarka - Belgika

Ekainak 21, Copenhague 21:00, Errusia - Danimarka

Ekainak 21, St. Petersburgo 21:00, Finlandia - Belgika

C MULTZOA (Ámsterdam, Bucarest)

Ekainak 13, Amsterdam 21:00, Holanda - Ukrainia

Ekainak 13, Bucarest 18:00, Austria - Hego Mazedonia

Ekainak 17, Amsterdam 21:00, Holanda - Austria

Ekainak 17, Bucarest 15:00, Ukrainia - Hego Mazedonia

Ekainak 21, Amsterdam 18:0,0 Hego Mazedonia - Holanda

Ekainak 21, Bucarest 18:00, Ukrainia - Austria

D MULTZOA (Londres y Glasgow)



Ekainak 13, Londres 15:00, Ingalaterra - Kroazia

Ekainak 14, Glasgow 15:00, Eskozia - Txekia

Ekainak 18, Glasgow 18:00, Kroazia - Txekia

Ekainak 18, Londres 21:00, Ingalaterra - Escocia

Ekainak 22, Glasgow 21:00, Kroazia - Eskozia

Ekainak 22, Londres 21:00, Txekia - Ingalaterra

E MULTZOA (Sevilla y San Petesburgo)



Ekainak 14, Sevilla 21:00, Espainia - Suedia

Ekainak 14, San Petesburgo 18:00, Polonia - Eslovakia

Ekainak 18, San Petesburgo 15:00, Suedia - Eslovakia

Ekainak 19, Sevilla 21:0,0 Espainia - Polonia

Ekainak 23, Sevilla 18:00, Espainia - Eslovakia

Ekainak 23, San Petesburgo 18:00, Suedia - Polonia

F MULTZOA (Múnich, Budapest)



Ekainak 15, Budapest 18:00, Hungaria - Portugal

Ekainak 15, Múnich 21:00, Frantzia - Alemania

Ekainak 19, Budapest 15:00, Hungaria - Frantzia

Ekainak 19, Múnich 18:00, Portugal - Alemania

Ekainak 23, Budapest 21:00, Portugal - Frantzia

Ekainak 23, Múnich 21:00, Alemania - Hungaria

FINAL-ZORTZIRENAK

Ekainak 26, larunbata



1) 2 A vs 2 B (18:00)

2) 1 A vs 2 C (21:00)

Ekainak 27, igandea

3) 1 C vs 3 D/E edo F (18:00)



4) 1 B vs 3 A/D/E edo F (21:00)

Ekainak 28, astelehena

5) 2 D vs. 2 E (18:00)



6) 1 F vs 3 A/B edo C (21:00)

Ekainak 29, asteartea

7) 1 D vs 2 F (18:00)

8) 1 E vs 3 A/B/C edo D (21:00)

FINAL-LAURDENAK

Uztailak 2, ostirala, Saint Petersburg Stadium

A) 6 vs 5 (18:00)

Uztailak 2, ostirala,, Allianz Arena, Minich

B) 4 vs 2 - Octavos (21:00)

Uztailak 3, larunbata, Baku

D) 3 vs 1 (18:00)

Uztailak 3, larunbata, Erroma

E) 8 vs 7 (21:00)

FINALERDIAK

Uztailak 6, asteartea, Londres

B vs A (21:00)

Uztailak 7, asteazkena, Londres

E vs D (21:00)

FINALA

Ekainak 11, gaueko 21:00etan, Londreseko Wembley Stadiumean