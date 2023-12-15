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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 20. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

20. jardunaldia

Oviedo 3-2 Elx

Eldense-Racing Santander

Andorra-Espanyol

Cartagena-Burgos

Sporting-Leganes

Mirandes-Albacete

Alcorcon-Eibar

Levante-Huesca

Amorebieta-Zaragoza

Racing Ferrol-Tenerife

Vila-real B - Valladolid

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