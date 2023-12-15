Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 20. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako hogeigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko hogeigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
20. jardunaldia
Oviedo 3-2 Elx
Eldense-Racing Santander
Andorra-Espanyol
Cartagena-Burgos
Sporting-Leganes
Mirandes-Albacete
Alcorcon-Eibar
Levante-Huesca
Amorebieta-Zaragoza
Racing Ferrol-Tenerife
Vila-real B - Valladolid