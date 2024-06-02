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Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 42. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako berrogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako berrogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

42. jardunaldia

Huesca 0-0 Levante

Andorra 1-0 Racing Ferrol

Alcorcon 1-1 Burgos

Tenerife-Valladolid

Eibar-Oviedo

Vila-real B - Racing Santander

Eldense-Sporting

Leganes-Elx

Mirandes-Amorebieta

Espanyol-Cartagena

Zaragoza-Albacete

 

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