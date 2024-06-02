Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 42. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako berrogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu 2023-2024 denboraldiko Hypermotion Ligako berrogeita bigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
42. jardunaldia
Huesca 0-0 Levante
Andorra 1-0 Racing Ferrol
Alcorcon 1-1 Burgos
Tenerife-Valladolid
Eibar-Oviedo
Vila-real B - Racing Santander
Eldense-Sporting
Leganes-Elx
Mirandes-Amorebieta
Espanyol-Cartagena
Zaragoza-Albacete