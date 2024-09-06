Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako laugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako laugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
4. jardunaldia
Tenerife-Racing Santander
Granada-Deportivo
Huesca-Burgos
Sporting-Oviedo
Cordoba-Malaga
Racing Ferrol-Mirandes
Cartagena-Levante
Eldense-Almeria
Zaragoza-Elx
Albacete-Eibar
Castellon-Cadiz