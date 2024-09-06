Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako laugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako laugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

4. jardunaldia

Tenerife-Racing Santander

Granada-Deportivo

Huesca-Burgos

Sporting-Oviedo

Cordoba-Malaga

Racing Ferrol-Mirandes

Cartagena-Levante

Eldense-Almeria

Zaragoza-Elx

Albacete-Eibar

Castellon-Cadiz

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#