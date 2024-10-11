Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako bederatzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bederatzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
9. jardunaldia
Tenerife-Zaragoza (2-3)
Cartagena-Racing Ferrol
Cadiz-Malaga
Eibar-Eldense
Huesca-Albacete
Racing Santander-Levante
Oviedo-Almeria
Burgos-Mirandes
Granada-Cordoba
Elx-Deportivo
Sporting-Castellon