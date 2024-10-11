Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako bederatzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako bederatzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

9. jardunaldia

Tenerife-Zaragoza (2-3)

Cartagena-Racing Ferrol

Cadiz-Malaga

Eibar-Eldense

Huesca-Albacete

Racing Santander-Levante

Oviedo-Almeria

Burgos-Mirandes

Granada-Cordoba

Elx-Deportivo

Sporting-Castellon

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#