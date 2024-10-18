Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamargarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamargarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
10. jardunaldia
Kordoba-Cartagena
Malaga-Oviedo
Deportivo-Eldense
Castellon-Levante
Granada-Tenerife
Mirandes-Eibar
Cadiz-Racing Santander
Racing Ferrol-Huesca
Elx-Sporting
Zaragoza-Almeria
Albacete-Burgos