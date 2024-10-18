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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamargarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamargarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

10. jardunaldia

Kordoba-Cartagena

Malaga-Oviedo

Deportivo-Eldense

Castellon-Levante

Granada-Tenerife

Mirandes-Eibar

Cadiz-Racing Santander

Racing Ferrol-Huesca

Elx-Sporting

Zaragoza-Almeria

Albacete-Burgos

 

 

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