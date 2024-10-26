Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamabigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamabigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
12. jardunaldia
Mirandes-Cartagena (3-1)
Cadiz-Oviedo (2-0)
Zaragoza-Castello
Kordoba-Eldense
Malaga-Eibar
Deportivo-Racing Santander
Elx-Burgos
Huesca-Almeria
Albacete-Sporting
Granada-Levante
Racing Ferrol-Tenerife