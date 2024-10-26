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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamabigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamabigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

12. jardunaldia

Mirandes-Cartagena (3-1)

Cadiz-Oviedo (2-0)

Zaragoza-Castello

Kordoba-Eldense

Malaga-Eibar

Deportivo-Racing Santander

Elx-Burgos

Huesca-Almeria

Albacete-Sporting

Granada-Levante

Racing Ferrol-Tenerife

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