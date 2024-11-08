Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

14. jardunaldia

Elx-Almeria (1-2)

Mirades-Cadiz

Huesca-Zaragoza

Granada-Eldense

Malaga-Cartagena

Cordoba-Castellon

Burgos-Sporting

Racing Ferrol-Racing Santander

Albacete-Oviedo

Tenerife-Levante

Deportivo-Eibar

    • © EITB - 2024 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#