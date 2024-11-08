Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
14. jardunaldia
Elx-Almeria (1-2)
Mirades-Cadiz
Huesca-Zaragoza
Granada-Eldense
Malaga-Cartagena
Cordoba-Castellon
Burgos-Sporting
Racing Ferrol-Racing Santander
Albacete-Oviedo
Tenerife-Levante
Deportivo-Eibar