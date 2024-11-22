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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 16. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamaseigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamaseigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

16. jardunaldia

Racing Ferrol-Levante

Cartagena-Almeria

Granada-Cadiz

Burgos-Eibar

Kordoba-Zaragoza

Malaga-Racing Santander

Albacete-Tenerife

Mirandes-Eldense

Deportivo-Sporting

Huesca-Castellón

Elx-Oviedo

 

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