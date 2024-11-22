Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 16. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hamaseigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hamaseigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
16. jardunaldia
Racing Ferrol-Levante
Cartagena-Almeria
Granada-Cadiz
Burgos-Eibar
Kordoba-Zaragoza
Malaga-Racing Santander
Albacete-Tenerife
Mirandes-Eldense
Deportivo-Sporting
Huesca-Castellón
Elx-Oviedo