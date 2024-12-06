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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 18. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

18. jardunaldia

Mirandes-Levante (2-1)

Elx-Cadiz

Granada-Racing Santander

Deportivo-Zaragoza

Huesca-Eibar

Racing Ferrol-Oviedo

Malaga-Almeria

Burgos-Eldense

Albacete-Castellon

Kordoba-Tenerife

Cartagena-Sporting

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