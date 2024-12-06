Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 18. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hemezortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
18. jardunaldia
Mirandes-Levante (2-1)
Elx-Cadiz
Granada-Racing Santander
Deportivo-Zaragoza
Huesca-Eibar
Racing Ferrol-Oviedo
Malaga-Almeria
Burgos-Eldense
Albacete-Castellon
Kordoba-Tenerife
Cartagena-Sporting