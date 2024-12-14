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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 19. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

18. jardunaldia

Almeria-Mirandes (1-0)

Levante-Kordoba

Castello-Cartagena

Cadiz-Albacete

Eibar-Zaragoza

Eldense-Elx

Oviedo-Granada

Sporting Gijon-Racing Ferrol

Burgos-Malaga

Racing Santander-Huesca

Tenerife-Deportivo

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