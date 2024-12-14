Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 19. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
-
LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
18. jardunaldia
Almeria-Mirandes (1-0)
Levante-Kordoba
Castello-Cartagena
Cadiz-Albacete
Eibar-Zaragoza
Eldense-Elx
Oviedo-Granada
Sporting Gijon-Racing Ferrol
Burgos-Malaga
Racing Santander-Huesca
Tenerife-Deportivo