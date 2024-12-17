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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 20. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

20. jardunaldia

Albacete-Levante (0-0)

Granada-Cartagena (4-1)

Kordoba-Eibar

Zaragoza-Oviedo

Racing Ferrol-Almeria

Mirandes-Sporting

Malaga-Eldense

Cadiz-Burgos

Elx-Racing Santander

Huesca-Tenerife

Deportivo-Castello

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