Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 20. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
20. jardunaldia
Albacete-Levante (0-0)
Granada-Cartagena (4-1)
Kordoba-Eibar
Zaragoza-Oviedo
Racing Ferrol-Almeria
Mirandes-Sporting
Malaga-Eldense
Cadiz-Burgos
Elx-Racing Santander
Huesca-Tenerife
Deportivo-Castello