Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 23. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
23. jardunaldia
Cartagena-Oviedo
Eldense-Cadiz
Sporting-Elx
Eibar-Albacete
Levante-Granada
Burgos-Deportivo
Racing Santander-Racing Ferrol
Zaragoza-Tenerife
Castellon-Kordoba
Almeria-Huesca
Mirandes-Malaga