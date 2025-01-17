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Hypermotion Liga

2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 23. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

23. jardunaldia

Cartagena-Oviedo

Eldense-Cadiz

Sporting-Elx

Eibar-Albacete

Levante-Granada

Burgos-Deportivo

Racing Santander-Racing Ferrol

Zaragoza-Tenerife

Castellon-Kordoba

Almeria-Huesca

Mirandes-Malaga

 

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