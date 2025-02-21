Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 28. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita zortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita zortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
28. jardunaldia
Malaga-Tenerife
Racing Ferrol-Kordoba
Burgos-Oviedo
Eibar-Racing Santander
Granada-Zaragoza
Sporting-Almeria
Deportivo-Huesca
Elx-Cartagena
Levante-Mirandes
Albacete-Eldense
Cadiz-Castello