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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 28. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita zortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita zortzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

28. jardunaldia

Malaga-Tenerife

Racing Ferrol-Kordoba

Burgos-Oviedo

Eibar-Racing Santander

Granada-Zaragoza

Sporting-Almeria

Deportivo-Huesca

Elx-Cartagena

Levante-Mirandes

Albacete-Eldense

Cadiz-Castello

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