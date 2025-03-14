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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 31. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

31. jardunaldia

Oviedo-Elx (1-1)

Racing Ferrol-Eibar

Cartagena-Burgos

Albacete-Malaga

Almeria-Zaragoza

Kordoba-Sporting

Eldense-Mirandes

Racing Santander-Tenerife

Huesca-Levante

Cadiz-Granada

Castello-Deportivo

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