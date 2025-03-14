Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 31. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
-
LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamaikagarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
31. jardunaldia
Oviedo-Elx (1-1)
Racing Ferrol-Eibar
Cartagena-Burgos
Albacete-Malaga
Almeria-Zaragoza
Kordoba-Sporting
Eldense-Mirandes
Racing Santander-Tenerife
Huesca-Levante
Cadiz-Granada
Castello-Deportivo