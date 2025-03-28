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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 33. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamahirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamahirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

33. jardunaldia

Tenerife-Granada (2-1)

Eldense-Burgos

Racing Ferrol-Deportivo

Cartagena-Castello

Racing Santander-Zaragoza

Almeria-Levante

Kordoba-Elx

Oviedo-Malaga

Albacete-Mirandes

Huesca-Sporting

Cadiz-Eibar

 

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