Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 33. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamahirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamahirugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
33. jardunaldia
Tenerife-Granada (2-1)
Eldense-Burgos
Racing Ferrol-Deportivo
Cartagena-Castello
Racing Santander-Zaragoza
Almeria-Levante
Kordoba-Elx
Oviedo-Malaga
Albacete-Mirandes
Huesca-Sporting
Cadiz-Eibar