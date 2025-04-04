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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 34. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

34. jardunaldia

Castello-Albacete

Eibar-Oviedo

Cartagena-Eldense

Granada-Almeria

Sporting-Tenerife

Zaragoza-Mirandes

Levante-Racing Santander

Burgos-Huesca

Malaga-Kordoba

Deportivo-Cadiz

Elche-Racing Ferrol

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