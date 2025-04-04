Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 34. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hamalaugarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
34. jardunaldia
Castello-Albacete
Eibar-Oviedo
Cartagena-Eldense
Granada-Almeria
Sporting-Tenerife
Zaragoza-Mirandes
Levante-Racing Santander
Burgos-Huesca
Malaga-Kordoba
Deportivo-Cadiz
Elche-Racing Ferrol