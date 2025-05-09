Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 39. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
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LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
39. jardunaldia
Cadiz-Almeria
Mirandes-Castello
Sporting-Deportivo
Burgos-Kordoba
Elx-Levante
Zaragoza-Cartagena
Racing Santander-Oviedo
Eldense-Malaga
Albacete-Huesca
Tenerife-Racing Ferrol
Granada-Eibar