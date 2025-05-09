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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 39. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako hogeita hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako hogeita hemeretzigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

39. jardunaldia

Cadiz-Almeria

Mirandes-Castello

Sporting-Deportivo

Burgos-Kordoba

Elx-Levante

Zaragoza-Cartagena

Racing Santander-Oviedo

Eldense-Malaga

Albacete-Huesca

Tenerife-Racing Ferrol

Granada-Eibar

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