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2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 40. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB Media

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako berrogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

  • LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako berrogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.

40. jardunaldia

Levante-Albacete (1-0)

Deportivo-Granada

Eibar-Burgos

Cartagena-Tenerife

Huesca-Elx

Malaga-Sporting

Racing Ferrol-Cadiz

Oviedo-Zaragoza

Castello-Eldense

Almería-Racing Santander

Kordoba-Mirandes

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