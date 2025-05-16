Futbola
Hypermotion Liga
2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako 40. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB Media
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Bigarren Mailako Ligako berrogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
-
LaLiga Hypermotion. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikusi ahalko dituzu 2024-25 denboraldiko Hypermotion Ligako berrogeigarren jardunaldiko partida guztietako golak eta laburpenak.
40. jardunaldia
Levante-Albacete (1-0)
Deportivo-Granada
Eibar-Burgos
Cartagena-Tenerife
Huesca-Elx
Malaga-Sporting
Racing Ferrol-Cadiz
Oviedo-Zaragoza
Castello-Eldense
Almería-Racing Santander
Kordoba-Mirandes