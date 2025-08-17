Reala
EA Sports Liga
Kubok puntu bat batu du Realarentzat Mestallan (1-1)
I. G. | EITB
Japoniarrak hiru minututan baliorik gabe utzi du Diego Lopezen lehen gola, abagunez betetako bigarren zatian, eta zapore gazi-gozoa utzi duen partidan euskaldunentzat.
-
Barrenetxea, partidan zehar. Argazkia: EFE
Take Kubok 60. minutuan sartutako gol bikain batek eman dio lehen puntua Sergio Franciscoren Realari Valentziaren aurkako Ligako lehen partidan, Mestallan (1-1). Bertan, hiru minututan baliorik gabe utzi du Diego Lopezen lehen gola, abagunez betetako bigarren zatian, eta zapore gazi-gozoa utzi duen partidan euskaldunentzat.
Partida, bero itogarri baten pean, jabe argirik gabe hasi da. Bi taldeek izan dute baloia eta biek hegaletan irauli dute euren jokoa.
Realak gero eta baloi gehiago izan du, gero eta arriskutsuagoa izan den Brais Mendezen bitartez, bi aukera jarraian izanda. 10. minutua pasata, erdilariak txut indartsua atera du, eta Agirrezabalak bi denboratan gelditu behar izan du.
Atsedenaldiaren ostean, partidak distirarik gabe jarraitu du. Dani Rabak baloi bikaina jarri du erdiraketa batekin areara eta Diego Lopezek 1-0ekoa jarri du.
Baina pozak gutxi iraun die. Hiru minutura, Take Kubok berdinketa jarri du, aurrealdetik bikain jotako ezkerkada batekin (1-1).
Lehia joan-etorri etengabea bihurtu da, eta Oskarssonek huts egin du aukera on bat. Lehen zatian izan ez diren aukera guztiak bigarrenean gertatu dira. Baina gehiagorako denborarik gabe geratu dira eta partida berdinketarekin itxi da.
Fitxa teknikoa:
1 - Valentzia: Aguirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya (Jesus Vazquez, 80. min); Diego Lopez, Pepelu (Santamaría, 80. min), Javi Guerra (Ugrinic, 87. min), Luis Rioja; Raba (Danjuma, 67. min) eta Hugo Duro (Andre Almeida, 67. min).
1 - Reala: Remiro; Aihen Muñoz (Sergio Gomez, 80. min), Zubeldia, Caleta-Car (Aritz, 68. min), Aramburu; Turrientes (Urko, 80. min), Marin, Brais Mendez (Oskarsson, 68. min), Take Kubo (Guedes, 80. min); Barrenetxea eta Oyarzabal.
Golak: 1-0, 57. min: Diego Lopez. 1-1, 60. min: Take Kubo.
Epailea: Jose Maria Sanchez Martinez. Txartel horia atera die Gaya, Turrientes eta Aihen jokalariei.