Sanse garaipenarekin estreinatu da Bigarren Mailan
G. P. A. | EITB Media
Talde txuri-urdinak 1-0 irabazi dio Zaragozari, Job Ochiengek lehen zatian sartutako gol eder batekin.
Sansek Zaragozari irabazita hasi du Hypermotion Liga. Argazkia: @RSZubieta
Sansek hasiera ezin hobea izan du Bigarren Mailan. 1-0 irabazi dio Zaragozari Hypermotion Ligako lehen jardunaldian, Anoetan, Job Ochiengek lehen zatian sartutako gol ikusgarri bati esker.
Zaragozarena izan da ekimena, baina talde txuri-urdinak ere neurketa oso ona jokatu du, batez ere defentsa lanetan, eta bigarren zatian ondo kudeatu du markagailuko abantaila.
Berdinketa 34. minutuan hautsi da. Realak kontraeraso bikaina egin du, hiru paserekin. Ochiengek baloia zelai erdian jaso du, eta zuzenean joan da Adrian Rodriguezen atearen bila. Patxadaz eta maila handia erakutsita, baloia loratuta bidali du sarera. Gol ederra izan da 1-0ekoa.
Zaragoza ez da kikildu, eta talde txuri-urdina estu hartu du hurrengo minutuetan, 1-1ekoa lortu nahian. Edonola ere, ez da beste golik izan lehen zatian.
Bigarrenean, Aitor Fraga erabakigarria izan da Zaragozako jokalariek area barrutik egindako bi errematetan geldiketa bikoitza eginda.
Gabik zuzendutako taldea behin eta berriro saiatu da markagailua parekatzen, baina azken metroetan ez dute asmatu. Gainera, Sanse sendo egon da atzealdean, eta Fraga ere bikain aritu da.
Luzapeneko azken segundoan ere gola egiteko aukera izan du Zaragozak, baina ez du asmatu, eta hiru puntuak etxean geratu dira, jokalari eta zale txuri-urdinen gozamenerako.
Sansek gaurkoan erakutsitakoaren arabera, badaki sufritzen eta talde lehiakorra izango da denboraldi honetan.
FITXA TEKNIKOA
1 - Sanse: Fraga; Dadie, Luken Beitia, Peru Rodríguez (Kazunari Kita, 69. min), Agote; Gorka Gorosabel, Tomas Carbonell, Mikel Rodriguez (Lebarbier, 62. min); Mariezkurrena (Carrera, 62. min), Orobengoa eta Ochieng (Astiazaran, 83. min).
0 - Zaragoza: Adrian Rodriguez; Tasende, Radovanovic (Calero, 56. min), Pomares, Serrano; Raul Guti, Francho; Paulino (Bazdar, 87. min), Sebas Moyano, Aketxe (Pau Sansa, 70. min) eta Dani Gomez (Soberon, 56. min).
Epailea: Miguel Gonzalez. Txartel horia atera die Mikel Rodriguezi, Gorosabeli, Mariezkurrenari, Sebas Moyanori, Radovanovici eta Tomas Carbonelli.
Gola: 1-0, 34. min: Ochieng.