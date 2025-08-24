Reala
EA Sports Liga
Realak puntu bat urratu du Anoetan Espanyolen aurka (2-2)
I. G. | EITB
Partida maldan gora jarri zaio lehen zatian bi gol jasota, bat errepikatu behar izan den penaltiz, baina Barrenetxeak eta Oskarssonek berdinketa lortu dute gehiago ere merezi izan duten bigarren zatian.
Oyarzabal baloiaren lehian. Argazkia: EFE
Realak bina berdindu du Espanyolen aurka igande honetan Anoetan jokatu duten EA Sports Ligako bigarren jardunaldiko partidan. Partida maldan gora jarri zaio lehen zatian bi gol jasota, bat errepikatu behar izan den penaltiz, baina Barrenetxeak eta Oskarssonek berdinketa lortu dute gehiago ere merezi izan duten bigarren zatian.
Sergio Fernandezek hiru aldaketa egin ditu hamaikakoan aurreko partidarekin alderatuta, berarentzat Anoetako estreinaldia izan denean. Hala, txuri-urdinak jokoaren jabe izaten hasi dira, atea erdiraketen bidez bilatuz. Kubok izan du euskaldunen lehen aukera argia, baina Dmitrovicek ondo desbideratu du jaurtiketa.
Baina jokaldi horren kontraerasoan jarri da Espanyol aurretik markagailuan. Dolan lurrera erori da zelai erdian, baina Millak baloia hartu eta arearaino gidatu du. Bertan taldekidearekin horma egin eta berak sartu du gola buruz (0-1).
Barrenetxea berdinketa lortzetik gertu egon da hurrengo jokaldian, baina bere burukadak atearen gainetik egin du ihes gutxigatik. Ordu erdira Oyarzabal izan da gola sartzetik gertu geratu dena, Barrenetxearen erdiraketa bikain bat jaso ondoren, baina ez du ongi neurtu eta burukada kanpora joan zaio.
Justu atsedenaldira joan aurretik, Jon Martinek lurrera bota du Roberto Fernandez eta epaileak penaltia adierazi du.
Remirok gelditu egin du Puadoren jaurtiketa.
Baina, VARean begiratu ondoren, penaltia errepikatu egin behar zela adierazi du epaileak, Realeko jokalari bat lehenegi sartu delako arean. Puadok ez du oraingoan huts egin, eta abantaila handitu du (0-2).
Sergio Francisco freskotasuna bilatzen saiatu da zelaian, Oskarsson eta Gorrotxategi sartuz Turrientes eta Sucicen ordez, eta eragina izan du. Kontraeraso azkar batean, Barrenetxeak gola sartu du zorte apur batekin. Izan ere, bere defendatzailea lurrera erori da, eta Barreneren jaurtiketa beste defentsa batean jota joan da sarera (1-2).
Handik gutxira, Realaren taldeko jokaldi on baten ondoren, Oskarssonek ondo gurutzatu du baloia eta berdinketa jarri du markagailuan (2-2).
Brais Mendez Realaren hirugarren gola sartzetik gertu izan da, baina atezainak ongi atera du eskua baloia kanpora desbideratzeko.
Azken minutuetan gehiago merezi izan du Realak, baina, gauzak nola joan diren ikusita, puntu positiboa atera du partidatik.
Fitxa teknikoa:
2 - Reala: Remiro; Aramburu, Jon Martin, Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen, 72. min); Turrientes (Gorrotxategi, 56. min), Marín, Sucic (Oskarsson, 56. min); Kubo, Oyarzabal (Brais Mendez, 72. min) eta Barrenetxea (Guedes, 80. min).
2 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Rubio, Cabrera, Romero; Exposito (Salinas, 81. min), Lozano (Calero, 71. min), Milla (Terrats, 71. min); Dolan (Roca, 86. min), Roberto Fernandez (Kike Garcia, 71. min) eta Puado.
Golak: 0-1, 10. min: Milla; 0-2, 45+1. min: Puado; 1-2, 61. min: Barrenetxea; 2-2, 69. min: Oskarsson.
Epailea: Alejandro Quintero. Txartel horia atera die Realeko Gorrotxategi eta Jon Martín eta Espanyolgo Exposito eta Calro jokalariei.