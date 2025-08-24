Reala
Hypermotion Liga
Sansek azken minutuetan galdu du Malagan (1-0)
EITB
Txuri-urdinek ondo eutsi diote ia partida osoan zehar, baina Rafael Rodriguezek 86. minutuan sartutako golak punturik gabe geratzea eragin du.
Malaga vs Sanse. Argazkia: @RSZubieta
Rafa Rodriguezek txilenaz 86. minutuan sartutako golak garaipena eman dio Malagari, lehen zatia hobeto jokatu duen Sanseren aurka, baina bigarrenean uko egin dio erasoari, berdinketaren bila.
Talde donostiarra ondo defendatu da bere arean, ez da kikildu eta ekintzaren batean kontraeraso bat bilatu du arriskua sortzeko. Txuri-urdinak zelaian finkatzen hasi dira, hegalak hobeto itxiz, lerroak gehiago aurreratuz, eta baloia erasorako asmoz jokatuz.
Euskal taldeak bere aukerarik onena izan zuen Job Ochieng muturrekoak indarra eta abiadura erakutsi dituenean, baina bere jaurtiketak ez du atea aurkitu gutxigatik. Sansek zailtasunak jarri dizkio aurkariari pixkanaka.
Eta partida berdinketarekin bukatuko zela zirudienean, erdiraketa batean, baloia hilda geratu da area txikian, eta Rafa Rodriguez erdilariak, txilenaz, sartu du Malagako taldeari garaipena ematen dion gola.
Fitxa teknikoa:
1 - Malaga: Alfonso Herrero; Puga, Alex Pastor, Montero, Víctor Garcia; Larrubia, Izan Merino (Juanpe, 67. min), Dotor (Rafa Rodriguez, 83. min), Joaquin Muñoz (Aaron Ochoa, 67. min); Dani Lorenzo (Chupete, 46. min) eta Adrian Niño (Lobete, 57. min).
0 - Reala B: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Garro, 77. min); Mikel Rodriguez (Lebarbier, 77. min), Gorka Gorosabel, Carbonell, Ochieng (Diaz, 62. min); Mariezkurrena (Carrera, 62. min) eta Orobengoa.
Golak: 1-0, 86. min: Rafa Rodriguez.
Epailea: Alonso de Ena Wolf. Txartel horia atera die Malagako Izan Merino eta Larrubia eta Sanseko Carrera eta Garro joklariei.