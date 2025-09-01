Reala
EA Sports Liga
Carlos Solerrek Realean jokatuko du, 2030era arte
Valentziako erdilaria Paris Saint-Germainetik iritsi da talde txuri-urdinera. Realak aukera du kontratua beste urtebetez luzatzeko, 2030-2031 denboraldiaren amaierara arte.
Carlos Soler PSGrekin sartutako gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
Carlos Soler Realeko jokalari berria da. 28 urteko erdilari valentziarra PSGtik iritsi da talde txuri-urdinera, 2029-2030 denboraldia arte, hau da, bost urtez; hori bai, Realak aukera du kontratua beste urtebetez luzatzeko, 2029-2030 denboraldiaren amaierara arte.
Zazpi urterekin Valentziaren harrobian sartu zen, eta maila ezberdinetatik igaro ostean, Lehen Mailan debuta egin zuen Valentziaren lehen taldearekin 2016ko martxoan. Valentzian egon zen 2022ra arte. 2022-2023 denboraldia Valebciarekin hasi zuen, baina 2022ko irailaren 1ean PSGk fitxatu zuen. Parisko taldearekin kontratua sinatu zuen 2027ra arte. Paris Saint-Germainen bi denboraldi eman ondoren, 2024ko abuztuan West Hamera joan zen utzita, eta Londreseko taldean eman zuen 2024-2025 sasoia. Gero, PSGra itzuli zen; eta, orain, Realera heldu da.