Urko Gonzalez de Zaratek Espanyolen jokatuko du

Realak eskerrak eman nahi izan dizkio Urkori klubean egon den urteetan erakutsitako konpromisoagatik, dedikazioagatik eta profesionaltasunagatik.

  • Urko Gonzalez de Zarate

    Urko Gonzalez de Zarate. Argazkia: Reala

Realak eta Espanyolek akordioa lortu dute Urko Gonzalez de Zaratek talde katalanean jokatzeko.

Urko Gonzalez de Zarate kadeteetan iritsi zen Zubietara, eta bertan hasi zuen bere prestakuntza harrobi txuri-urdinean. Mailaz igotzen joan zen, 20-21 denboraldian lehen taldearekin debuta egin arte, Anoetan, Real Madrilen aurka. Ordutik, erdilariak Realeko kamiseta defendatu du Ligako, Errege Kopako eta Europa Ligako 16 partidatan.

