Realak galdu egin du Oviedo igo berriaren aurka (1-0)
AGENTZIAK | EITB
Donostiarrek bigarren zati eskasa jokatu dute eta ez dira gai izan Dendockerrek atsedenaldiaren atarian egindako gola iraultzeko.
Barrenetxea, Nacho Vidalekin lehian. Argazkia: Efe
Realak galdu egin du Oviedo igo berriaen aurka EA Sports Ligako hirugarren jardunaldian jokatutako partida. Donostiarrak garaipenik lortu gabe iritsi dira ligako etenaldira.
Oviedok agindu nahian ekin dio partidari, baina baloia sarri galdu dute eta horrek aukerak eman dizkie donostiarrei. Horrela, ahalegin handirik hartu gabe, Realak arriskua sortu du Aaron Escandellen area ingurura. Hori bai, atezain arabiarra lan askorik eman gabe.
Baina gipuzkoarrak ondoen aritu direnean, Aihenek baloia galdu du, eta Hassanek abiaduran atzean utzi du Gorrotxa eta erdiraketa Dendonckerri iritsi zaio 1-0ekoa egiteko. Jaurtiketa bikaina egin du Oviedoko jokalariak ezkerrez.
Bigarren zatian, Reala ez da batere ondo aritu eta Oviedok bere momenturik onenak izan ditu. Gipuzkoarren areara erraz iritsi dira eta partida ondo kontrolatu dute.
Hala ere, Realak izan du aukeraren bat, argiena Oyarzabalen hanketan, baina Escandell atezainak erantzun bikaina eman dio bigarren zutoinean.
Minutuek aurrera egin dute eta Realak ez du lortu Oviedo estutzea Guedes eta Barrene ez dira jokoan asko sartu eta hori asko nabaritu dute txuri-urdinek.
Turrientesek Aaron Escandellen eskuetara egindako jaurtiketa izan da Sergio Franciscoren taldeak bigarren zatian erasoan egin duen gauza bakarrenetarikoa. Bukaeran, etxeko taldea nagusi. Reala garaipenik lortu gabe iritsi da denboraldiko lehen etenaldira.
Fitxa teknikoa
1 – Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Dendoncker, Reina (Sibo, 73. min); Ilic (Brekalo, 73. min), Ovie Ejaria (Santi Cazorla, 61. min), Ilyas (Hassan, 30. min); Fede Viñas (Rondon, 61. min).
0 – Reala: Aex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen (Sergio Gómez, 71. min); Gorrotxa (Turrientes, 78. min), Pablo Marin (Karrikaburu, 56. min); Take Kubo (Guedes, 66. min), Oyarzabal (Sucic, 78. min), Barrenetxea; Oskarsson (Brais Mendez, 56. min).
Gola: 1-0, 40. min: Dendoncker.
Epailea: Cordero Vega (Kantabriako batzordekoa). Oviedoko Brekalo (84. min) eta Hassan (90+3. min) jokalariei eta Realeko Caleta-Car (46. min) jokalariari txartel horia atera dizkie.