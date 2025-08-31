Itxi

Javi Lopezek Oviedon jokatuko du, Realak utzita

EITB

Jokalari kanariarra Real Oviedoko jokalaria izango da 25-26 denboraldiaren amaierara arte.

  • Javi Lopez Argazkia: @RealSociedad

Realak eta Real Oviedok akordioa lortu dute Javi Lopez ezker hegalekoak denboraldi amaierara arte Asturiasko taldean utzita jokatzeko.

Talde txuri-urdinak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Kanarietako atzelariak 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte jokatuko du Oviedon.

Lopez aurreko denboraldian heldu zen Realera, Alavesen nabarmendu ondoren, baina Anoetan ez zuen esperotako errendimendua eman.

Denboraldiaurre honetan, Sergio Francisco Realeko entrenatzaile berriak ez du aintzat hartu, eta, beraz, klubak lagatzea erabaki du.

