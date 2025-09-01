Reala
Fitxaketa
Yangel Herrera Donostian dago, Realarekin kontratua sinatzeko
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Girona taldetik datorren jokalari venezuelarraren fitxaketa astelehen honetan ofizial egitea espero da.
-
Yangel Herrera, Realeko jokalaria. EFE
Yangel Herrera erdilari venezuelarra Donostiara iritsi zen igandean, Realarekin bat egiteko akordioa lortuta, kontratua sinatzeko. Herrera Gironan aritu da jokatzen orain arte.
Aurreikusitakoaren arabera, astelehen honetan formalizatuko du kontratua Donostiako klubarekin. Venezuelako jokalaria min hartuta dator, eta ez da prest egongo hainbat astez. Sergio Francisco entrenatzaileak zelai erdirako eskatutako jokalari indartsuaren profila beteko du.
27 urte ditu, eta badu esperientzia LaLigan; izan ere, Manchester Cityk fitxatu eta gero, Granadan, Espanyolen eta Gironan jokatu du, utzita. Azkenean, Gironak fitxatu zuen.