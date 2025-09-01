Itxi

Reala

Fitxaketa

Yangel Herrera Donostian dago, Realarekin kontratua sinatzeko

AGENTZIAK | EITB MEDIA

Girona taldetik datorren jokalari venezuelarraren fitxaketa astelehen honetan ofizial egitea espero da.

  • Yangel Herrera, Realeko jokalaria

    Yangel Herrera, Realeko jokalaria. EFE

Albisteak (4)

Yangel Herrera erdilari venezuelarra Donostiara iritsi zen igandean, Realarekin bat egiteko akordioa lortuta, kontratua sinatzeko. Herrera Gironan aritu da jokatzen orain arte.

Aurreikusitakoaren arabera, astelehen honetan formalizatuko du kontratua Donostiako klubarekin. Venezuelako jokalaria min hartuta dator, eta ez da prest egongo hainbat astez. Sergio Francisco entrenatzaileak zelai erdirako eskatutako jokalari indartsuaren profila beteko du. 

27 urte ditu, eta badu esperientzia LaLigan; izan ere, Manchester Cityk fitxatu eta gero, Granadan, Espanyolen eta Gironan jokatu du, utzita. Azkenean, Gironak fitxatu zuen. 

 

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#