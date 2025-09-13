Reala
Hypermotion Liga
Sansek ez ditu izandako aukerak aprobetxatu eta galdu egin du Las Palmasen (2-1)
Agentziak | EITB
Gipuzkoako taldeak denboraldiko bigarren porrota jaso du eta partida bakarra irabazi du orain arte jokatutako bost jardunaldietan.
Sansek ez du punturik bildu Kanariasen. Argazkia: @RSZubieta_
Sanse esku-hutsik itzuliko da Kanarietatik, Las Palmasen aurka Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko partida galduta (2-1).
1-0ekoa Ivan Gilek egin du 39. minutuan.
Atsedenaldiaren ostean, Gilek berak bere taldearen bigarrena egin du.
Donostiarren gol bakarra, aldiz, Enrique Clementek egin du bere atean, neurketako 90. minutuan.