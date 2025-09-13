Reala
EA SPORTS LIGA
Realak ezin izan du hamarrekin aritu den Real Madrilekin (1-2)
G. P. A. | EITB
Mbappe eta Güler izan dira Real Madrilen golegileak. Huijsenen kanporatzeak partida baldintzatu du, eta Oyarzabalek aldea murriztea lortu du, baina Realak ezin izan du emaitza irauli.
Kylian Mbappek sartu du Real Madrilen lehen gola. EFE
Realak 1-2 galdu du Real Madrilen aurka Anoetan gaur jokatu duen EA Sports Ligako laugarren jardunaldiko partida, eta, horrenbestez, denboraldiko lehen garaipena lortu ezinik jarraitzen dute Sergio Franciscoren mutilek.
Lehen zatian, Xabi Alonsok zuzendutako taldea Reala baino asko gehiago izan da, bat gutxiagorekin jokatu arren, epaileak Huijseni txartel gorria atera eta gero. Kylian Mbappek sartu du lehendabiziko gola, eta bigarrena, berriz, Arda Gülerrek.
Bigarrenean, berriz, neurketa aldatu egin da. Oyarzabalek, penaltiz, aldea murriztu du, eta talde txuri-urdinarena izan da ekimena. Real Madrilek, ostera, atzerapausoa eman du, eta kontraerasoan saiatu da min egiten.
Realak azkeneraino estutu du aurkaria, baina, tamalez, ezinezkoa izan zaio emaitza iraultzea. Amaieran sufritu badu ere, segidako laugarren garaipena lortu du Xabi Alonsoren taldeak eta, ondorioz, lidertzan jarraituko du.
Epaileak txartel gorria atera dio Dean Huijseni:
Arda Gülerren gola: 0-2
Dani Carvajalen penaltia:
Mikel Oyarzabalen gola, penaltiz: 1-2