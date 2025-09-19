Reala
EA SPORTS LIGA
Realak porrot argia jaso du Betisen aurka (3-1)
I. G. | EITB
Txuri-urdinak ez dira eroso egon partidako une bakar batean ere, baina bigarren zatian Betis izan da nagusi nabarmen. Horrela, Realak garaipenik gabeko bosgarren jardunaldia batu du.
Cuchok sartu du lehen gola. Argazkia: EFE
Realak 3-1 galdu du Betisen aurka ostiral honetan Cartuja zelaian jokatu den EA Sports Ligako 5. jardunaldiaren hasieran.
Etxeko taldea jokoan nagusi izan da eta arriskua sortu du lehen minutuetatik. Remirok lehen jaurtiketa gelditu du, baina ezin izan du ezer egin Cuchok area barruan jaso eta jaurtiketa indartsu batekin baloia sarera bota duenean (1-0).
Baina Realak Firpok defentsan egindako akats larri bat aprobetxatuz erantzun du. Hark baloia oparitu dio Barrenetxeari area barruan. Honek Braisi eman dio eta, atezaina gaizki kokatuta harrapatuz, nahi bezala sartu du gola (1-1).
Ondoren norgehiagoka parekatuagoa izan da, nahiz eta Betisek pauso bat aurretik jarraitu duen. Izan ere, Sergio Gomezek gorputza sartu behar izan du Anthonyk etxekoen bigarrena sartu ez zedin. Eta atsedenaldia baino lehen, Kubok, Aramburuk eta Oyarzabalek euren taldea aurretik jartzeko aukera izan dute txuri-urdinen minutu on batzuetan, baina bat ere ez da fin ibili.
Atsedenaldiaren ostean, Betis azkar jarri da berriz aurretik. Hegaletik egindako erdiraketa Abdek errematatu du eta Remirok ez du asmatu irteeran, bere atean sartuz (2-1).
Betisek intentsitatea igo du eta bere arean sartu du euskal taldea. Realari sufritzea eta etengabeko erasoetatik defendatzea egokitu zaio, eta horietako batean 3-1ekoa iritsi da, Fornalsek amaitu duen jokaldi batekin.