Reala
EA Sports Liga
Realak Lluis Companys Estadio Olinpikoan jokatuko du, Bartzelonaren aurka, igandean
EITB
Bartzelonak ofizialki baieztatu du, asteartean, EA Sports Ligako zazpigarren jardunaldiari dagokion Bartzelona-Reala partida Lluis Companys Estadio Olinpikoan jokatuko dutela; neurketa igandean izango da, 18:30ean.
Ander Barrenetxea, aurreko denboraldiko Bartzelona-Reala partidan. Argazkia: Europa Press.
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako zazpigarren jardunaldiari dagokion Bartzelona-Reala partida Lluis Companys Estadio Olinpikoan jokatuko dute, igandean, irailaren 28an, 18:30etik aurrera, Kataluniako taldeak asteartean baieztatu duenez.
Asteartean ere, Bartzelonak iragarrita zuen asmoa zuela jasotzeko, Bartzelonako Udalaren aldetik, lehen okupatzeko lizentzia, igandean bertan Spotify Camp Nou zelaira bueltatu ahal izateko. Behin-behinean, 27.000 ikusle egon zitezkeen bertan.
Nolanahi ere, Spotify Camp Nouko lanak zelan doazen komunikabideei azaltzeko deitutako lan-saio tekniko batean, Bartzelonako Udalak iragarri du, handik gutxira, lanek ez dutela betetzen, oraindik, beharrezko segurtasun baldintzak, zelaia partzialki irekitzeko.
Horrenbestez, Realak Lluis Companys Estadio Olinpikoan jokatuko du, Ligako egungo txapeldunaren aurka.