Roberto Olabe, Aston Villaren kirol zuzendari berria
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Hala, Realeko futbol-zuzendari ohiak Monchi ordezkatuko du, talde ingelesaren kirol arloko gidaritzan, Zubietan zazpi urtez lan egin ostean.
Roberto Olaberen artxiboko irudia
Roberto Olabe Realeko futbol arduradun ohia Aston Villa taldean arituko da lanean aurrerantzean, Monchi ordezkatuz, klub ingelesaren kirol zuzendaritzan.
Teknikari gasteiztarrak joan den udan utzi zuen Reala, zazpi urteren ostean. Zubietan egindako ibilbidean, Alexander Isak, Martin Odegaard, Martin Zubimendi eta Mikel Merino futbolarien garapenean hartu zuen parte, besteak beste.
Joan den ekainean, Realak urrezko eta brillantezko intsignia eman zion, Donostian egondako zazpi urteetan egindako lana eskertzeko. 2020. eta 2025. urteen artean, txuri-urdinek lortutako Errege Kopa eta Europako bost sailkapenak bizi izan zituen gasteiztarrak.