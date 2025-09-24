Reala
Garaipena Anoetan
Realak denboraldiko lehen garaipena lortu du Mallorca mendean hartuta (1-0)
EITB Media
Sergio Franciscoren taldea jaun eta jabe izan da ia partida osoan zehar, baina Jagoba Arrasateren taldeak norgehiagoka berdintzeko aukeraren bat ere izan du, Oyarzabalek donostiarrak markagailuan aurretik jarri ondoren.
-
Oyarzabalen ospakizuna, txuri-urdinei garaipena eman dien gola sartu ondoren. Argazkia: EFE
Realak denboraldiko lehen garaipena lortu du Mallorcaren aurka Anoetan, Oyarzabalen gol bati esker. Landutako partida batean, Sergio Franciscok zuzentzen duen taldea jaun eta jabe izan da ia partida osoan zehar, baina Jagoba Arrasateren taldeak norgehiagoka berdintzeko aukeraren bat ere izan du.
Realak bi abagune bikain izan ditu lehen zatian. Lehenik, Barrenetxearen erremate bat, Leo Romanek kornerrera bidali duena, eta, ondoren, Aramburuk area txikitik buruz egindako erremate bat, ate gainetik joan dena.
Mallorcak, zelaian deseroso, Antonio Sanchezen burukada bigun batekin erantzun du, baina Alex Remirok arazorik gabe gelditu du. Arrasateren mutilek aukera argiena 24. minutuan izan dute, Mateo Josephek area barrutik egindako erremate baten bidez. Remirok geldiketa ona egin dio.
41. minutuan Barrenetxeak izan du berriro abagunea, baina Oyarzabalen pase ona jaso ostean bere jaurtiketa langa gainetik joan da ozta-ozta.
Bigarren zatia Oyarzabalek buruz egindako errematearekin hasi da, Arambururen erdiraketaren ostean. 48. minutuan, donostiarren aurreratutako presio on batek Mallorcaren baloiaren galera eragin du, Kubok Barrenetxeari pasea eman dio, eta honek Oyarzabali ate aurrean utzi dio eibartarrak 1-0ekoa egin zezan.
Hortik aurrera, Anoeta berpiztuta eta babestuta, talde gipuzkoarra baloi jabetzaren bidez hazi da. Solerrek 2-0ekoa egiteko aukera izan du 59. minutuan, baina Mallorcaren atezainaren geldiketa on batek eragotzi du. Etxekoen minuturik onenak izaten ari zirenez, Arrasatek zelaian hanka freskoak sartzea erabaki du: Domenech eta Darder.
Caleta-Carrek, korner batean burukada batekin, partida erabakitzeko aukera izan du, baina errematea ate gainetik joan da berriro (67. minutua). Hurrengo minutuan, Mallorcak berdinketa lortzeko abagunea izan du kontraeraso batean, baina Mateo Josephek ez du Remiroren aurrean asmatu.
80. minutuan iritsi da polemika. Epaileak Mallorcaren aldeko penaltia adierazi du Barrenetxearen eskuagatik, baina VARean aztertu ondoren, Iosu Galechek baliorik gabe utzi du hasieran adierazitakoa. Barrenetxearen besoa gorputzari itsatsita zegoen. 84. minutuan, Sergio Franciscok Sadiq Umar zelairatu du lehen aldiz denboraldi honetan. Nigeriarrak txistuak zein txaloak entzun behar izan ditu zelairatzerakoan.
- Fitxa teknikoa:
1 - Reala: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gomez (Aihen, 74. m); Gorrotxategi, Soler (Turrientes, 64. m), Brais Mendez (Marin, 74. m); Kubo (Guedes, 84. m), Oyarzabal eta Barrenetxea (Sadiq, 84. m).
0 - RCD Mallorca: Leo Roman; Maffeo (Morey, 78. m), David Lopez (Domenech, 62. m), Valjent, Raillo, Lato (Mojica, 78. m); Antonio Sanchez (Darder, 62. m), Mascarell (Samu Costa, 43. m), Pablo Torre; Joseph eta Muriqi.
Gola: 1-0, 48. min: Oyarzabal.
Epailea: Iosu Galech Apezteguia nafarrak txartel horia erakutsi die Brais Mendezi (34) eta Beñat Turrientesi (85) (Reala); baita Maffeori (19) eta Antonio Sanchezi ere (34) (RCD Mallorca).
Anoetan jokatutako EA Sports Ligako 6. jardunaldiko partida, 22.442 ikusleren aurrean. Norgehiagoka hasi aurretik, Anoetak omenaldia eskaini die Orio eta Arraun Lagunak Kontxako Banderaren irabazleei.