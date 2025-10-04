Reala
Hypermotion Liga
Sansek ahazteko partida izan du Granadan (5-2)
EITB
Txuri-urdinek bost gol jaso dituzte ordu erdian eta Hypermotion Ligako azken postura jaitsi dira.
Granada vs Sanse. Argazkia: RS Zubieta
Sansek porrot gogorra jasan du Granadaren aurka (5-2) larunbat honetan Hypermotion Ligako 8. jardunaldian. Txuri-urdinek bost gol jaso dituzte ordu erdian, eta horrek partida behar baino lehen itxi du. Gorka Carrerak eta Mikel Rodriguezek sartu dituzte Sanseren golak, emaitza makillatzeko.
Souleymane Fayek sartu du lehen gola (1-0):
Senegalgo jokalariak bigarren gola ere sartu du (2-0):
Ruben Alcarazek sartu du hirugarren gola (3-0):
Alex Solak sartu du laugarren gola (4-0):
Oscar Naaseik sartu du bosgarren gola (5-0):
Gorka Carrerak sartu du 5-1eko:
Mikel Rodriguezek sartu du 5-2koa: