Reala
GORROTXA 2030
Realak 2030era arte berritu du Jon Gorrotxategi
EITB Media
Jon Gorrotxategik, Realaren harrobiko promesetako batek, funtsezko pieza izaten jarraitzen du Donostiako taldearen planetan.
-
Jon Gorrotxategi eta Jokin Aperribay. Irudia: Real Sociedad
Realak akordioa lortu du Jon Gorrotxategirekin erdilaria klubarekin lotzen duen kontratua 2029-30 denboraldira arte luzatzeko. Horrela, Eibarkoak txuri urdin proiektuaren parte izaten jarraituko du datozen urteetan.
Gorrotxategi, 'Gorrotxa' ezizenaz ezaguna, 15 urterekin heldu zen Realera eta ordutik etengabeko hazkundea erakutsi du beheko kategorietan. Bere bilakaera eta konpromisoari esker, lehen taldean funtsezko jokalari gisa finkatu da.
Kontratu berri honek Zubietako harrobian trebatutako talentu nabarmenetako batengan klubak duen konfiantza islatzen du, Realaren zelaiaren erdian arrastoa uzten jarraitzen baitu.