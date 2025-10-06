Itxi

Reala

GORROTXA 2030

Realak 2030era arte berritu du Jon Gorrotxategi

EITB Media

Jon Gorrotxategik, Realaren harrobiko promesetako batek, funtsezko pieza izaten jarraitzen du Donostiako taldearen planetan.

  • Jon Gorrotxategi eta Jokin Aperribay. Irudia: Real Sociedad

Realak akordioa lortu du Jon Gorrotxategirekin erdilaria klubarekin lotzen duen kontratua 2029-30 denboraldira arte luzatzeko. Horrela, Eibarkoak txuri urdin proiektuaren parte izaten jarraituko du datozen urteetan.

Gorrotxategi, 'Gorrotxa' ezizenaz ezaguna, 15 urterekin heldu zen Realera eta ordutik etengabeko hazkundea erakutsi du beheko kategorietan. Bere bilakaera eta konpromisoari esker, lehen taldean funtsezko jokalari gisa finkatu da.

Kontratu berri honek Zubietako harrobian trebatutako talentu nabarmenetako batengan klubak duen konfiantza islatzen du, Realaren zelaiaren erdian arrastoa uzten jarraitzen baitu.

