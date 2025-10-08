Reala
BERRITZEA
Realak 2029ra arte berritu du Iñaki Ruperez
Nafarroako hegaleko gazteak, oraindik Lehen Mailan estreinatu ez denak, Donostiako klubarekin duen lotura handitu du, denboraldiaurrean lesionatu ondoren osatzen jarraitzen duen bitartean.
-
Jokin Aperribay eta Iñaki Rupérez. Irudia: Real Sociedad
Realak asteazken honetan jakinarazi duenez, Iñaki Ruperezek kontratua berritu du 2028-2029 denboraldiaren amaierara arte. Oraindik elitean debutatu ez duen arren, Antsoaingo hegalekoa lehen taldean dago iragan irailetik. Horrela, Bournemouth taldearen aurkako lagunarteko batean meniskoko lesioa jasan ondoren sendatze prozesuan dagoen jokalari baten aldeko apustua egin du klubak.
Rupérez 2022an iritsi zen Osasunatik, oraindik jubenila zela, eta denboraldiaurre garrantzitsua sinatu du uda honetan, bere talde ohiaren eta Stade Rennaisen aurka golak sartuta. Sergio Franciscoren babesa izan du, non "Jon Mikel Arambururen ordezko" bezala definitu duen, Odriozolaren edo Elustondoren aurretik.